В Самаре детям рекомендуют сделать прививки перед походом в первый класс

Самарцам напомнили о вакцинации перед школой.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре многие родители продолжают подготовку детей в первый класс. Горожанам рассказали, какие прививки необходимо сделать перед школой.

По словам врачей, самыми распространенными инфекциями у детей являются: ОРВИ, грипп, ветряная оспа, корь, краснуха и коклюш. Прививаться от инфекций рекомендуют по календарю. Большинство прививок лучше сделать до того, как ребенок пойдет в школу.

К началу первого класса ребенок должен получить все вакцины в соответствии с национальным календарем прививок, многие из них — не по одному разу. В школе новых прививок уже не будет — только ревакцинация. Список обязательных прививок представили в нашем материале.