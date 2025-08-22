В селе Подстепки Самарской области построят поликлинику

Современная поликлиника появится в селе Подстепки Самарской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Ставропольского муниципального района.
Общая площадь нового двухэтажного здания составит около четырех тысяч квадратных метров. Также предусмотрено благоустроить прилегающую территорию. На ней оборудуют парковку и пешеходную зону, установят лавочки. Ранее специалисты провели инженерные коммуникации, а сейчас готовят участок к рытью котлована. Открыть поликлинику планируют во второй половине 2026 года.
Внутри разместят кабинеты врачей, дневной стационар, диагностическую лабораторию, рентген- и УЗИ-кабинеты. Для маломобильных пациентов обустроят лифты и пандусы. Отметим, что помимо терапевтов и педиатров, прием будут вести стоматолог, гинеколог и другие специалисты узкого профиля. Новое медучреждение рассчитано на обслуживание более 140 в смену. В общей сложности помощь там смогут получать более 15 тысяч жителей Подстепок, а также посетители из соседнего села Ягодного.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.