В селе Подстепки Самарской области построят поликлинику

Внутри разместят кабинеты врачей, дневной стационар, диагностическую лабораторию, рентген- и УЗИ-кабинеты. Для маломобильных пациентов обустроят лифты и пандусы. Отметим, что помимо терапевтов и педиатров, прием будут вести стоматолог, гинеколог и другие специалисты узкого профиля. Новое медучреждение рассчитано на обслуживание более 140 в смену. В общей сложности помощь там смогут получать более 15 тысяч жителей Подстепок, а также посетители из соседнего села Ягодного.