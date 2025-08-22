В Ильинском районе Ивановской области пройдет фестиваль меда

Фестиваль меда «Здоровье на крыльях пчелы» состоится 23 августа на территории Ильинского муниципального района Ивановской области. Событие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Площадкой мероприятия станет пространство перед Ильинским центром культуры и досуга в поселке Ильинское-Хованское. Начало состоится в 11:00. Гостей ждет ярмарка фермерских продуктов, где они смогут продегустировать мед от пасечников, выпечку, сыр, творог и другое. Также предусмотрены тематические мастер-классы и концертная программа. А еще состоится конкурс костюмов пчел. Самых креативных участников выберут в номинациях: «Маленькая пчелка», «Семьи пчелок» и «Медовая красавица».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.