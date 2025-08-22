В реку Большая, которая впадает в Иркутское водохранилище, выпустили 375 тысяч мальков хариуса. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, их вырастили на Бурдугузском рыбоводном заводе в районе областного центра.
— Мальков отправили в водоем для восполнения популяции ценных видов рыб в Иркутской области. Благодаря подходящей температуре и обилию корма, водохранилище идеально подходит для взросления хариуса, — уточнил заместитель министра сельского хозяйства Алексей Лобыцин.
В этом году в Иркутское и Братское водохранилища выпустили более 2,8 миллиона мальков хариуса, 3,9 миллиона мальков и 2 миллиона сазана. А реку Лена пополнили 200 тысячами хариуса.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье выявили 94 нарушения при утилизации мертвых животных и птиц.