Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутское водохранилище выпустили 375 тысяч мальков хариуса

Водоем идеально подходит по температуре и обилию корма.

В реку Большая, которая впадает в Иркутское водохранилище, выпустили 375 тысяч мальков хариуса. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, их вырастили на Бурдугузском рыбоводном заводе в районе областного центра.

— Мальков отправили в водоем для восполнения популяции ценных видов рыб в Иркутской области. Благодаря подходящей температуре и обилию корма, водохранилище идеально подходит для взросления хариуса, — уточнил заместитель министра сельского хозяйства Алексей Лобыцин.

В этом году в Иркутское и Братское водохранилища выпустили более 2,8 миллиона мальков хариуса, 3,9 миллиона мальков и 2 миллиона сазана. А реку Лена пополнили 200 тысячами хариуса.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье выявили 94 нарушения при утилизации мертвых животных и птиц.