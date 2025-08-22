Умер старейший из американских летчиков-асов Второй мировой войны

Макферсон попал на флот в 1942 году, а в 1944 году стал пилотом палубной авиации и служил на авианосце USS Essex, который принимал участие в боях против японцев в Тихом океане. За годы войны Макферсону удалось сбить пять вражеских самолетов, что дало ему право называться летчиком-асом. Он был награжден тремя крестами «За летные боевые заслуги», а также Золотой медалью Конгресса США, которая является высшей гражданской наградой страны. Согласно данным Американской ассоциации летчиков-асов, ветеран был старейшим из бывших боевых пилотов США.