Омич ответит за контрафактный алкоголь и сигареты на миллион рублей

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированной алкогольной и табачной продукции группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом сообщил 22 августа канал t.me/prok_omsk.
По версии следствия, в течение весны 2024 года мужчина совместно с сообщниками незаконно торговал контрафактным спиртным и сигаретами. Товар хранился в металлическом контейнере и в двух «Газелях». Установлено, что обвиняемый без лицензии осуществлял оборот алкогольной продукции на сумму более 800 тысяч рублей, используя чужие товарные знаки. Правообладателям причинили ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у фигуранта более двух тысяч бутылок спиртного общей стоимостью более 700 тысяч рублей и две тысячи пачек сигарет.
Суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью около одного миллиона рублей. Уголовное дело направили в Куйбышевский райсуд Омска для рассмотрения.
