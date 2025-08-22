Омич ответит за контрафактный алкоголь и сигареты на миллион рублей

По версии следствия, в течение весны 2024 года мужчина совместно с сообщниками незаконно торговал контрафактным спиртным и сигаретами. Товар хранился в металлическом контейнере и в двух «Газелях». Установлено, что обвиняемый без лицензии осуществлял оборот алкогольной продукции на сумму более 800 тысяч рублей, используя чужие товарные знаки. Правообладателям причинили ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.