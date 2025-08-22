Беглов: приют для кошек «Новый Дом» получит новое помещение

В Санкт-Петербурге сейчас функционируют 16 официальных приютов для кошек и собак, в том числе для животных из соседних регионов. По поручению Александра Беглова ведутся проектные работы по созданию двух новых приютов в Колпинском и Кронштадтском районах. В бюджете 2025 года впервые предусмотрены средства на закупку кормов для животных в приютах.