Беглов: приют для кошек «Новый Дом» получит новое помещение

Приют для бездомных кошек «Новый Дом» получит новое помещение по адресу ул. Белградская, 30 общей площадью 309,3 кв. метра. Город предоставил его в аренду с использованием льготного коэффициента как социально значимой некоммерческой организации. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Ранее приют арендовал другое помещение, которое понадобилось для строительства автобусного парка. Теперь «Новый Дом» сможет продолжить свою работу: оказывать медицинскую помощь животным, предоставлять им кров и адаптацию.
Петербург заботится обо всех своих обитателях — и людях, и животных. Гуманное отношение к братьям нашим меньшим, их защита, помощь их попечителям — неотъемлемая часть культурного кода нашего общества.
По его словам, сегодня в Петербурге насчитывается более 50 тысяч бездомных кошек, и город продолжит помогать приютам в их миссии.
Новое помещение удобно расположено рядом с ветеринарными клиниками и зоомагазинами, а многие волонтёры живут поблизости, что повысит эффективность их работы.
Приют «Новый Дом» работает с 2016 года и за это время помог более 3,5 тысячам кошек. Ежедневно волонтёры находят потерявшихся животных, лечат их и обеспечивают уход.
В Санкт-Петербурге сейчас функционируют 16 официальных приютов для кошек и собак, в том числе для животных из соседних регионов. По поручению Александра Беглова ведутся проектные работы по созданию двух новых приютов в Колпинском и Кронштадтском районах. В бюджете 2025 года впервые предусмотрены средства на закупку кормов для животных в приютах.