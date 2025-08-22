В Нижнекамском районе Татарстана установят 400 уличных светильников

Специалисты смонтируют 400 современных светильников на территории Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в местном исполнительном комитете.
Качественным освещением обеспечат жителей сел Большое Афанасово, Нижнее Афанасово, Каенлы, Байгулово, Туба, а также в деревень Малые Ерыклы, Байданкино и Уська. Для этого мастера проложат более 5,9 тыс. специального изолированного провода. Сейчас работы выполнены уже почти на 30%, а полностью завершить их планируют в сентябре 2025 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.