В Нижнекамском районе Татарстана установят 400 уличных светильников

Качественным освещением обеспечат жителей сел Большое Афанасово, Нижнее Афанасово, Каенлы, Байгулово, Туба, а также в деревень Малые Ерыклы, Байданкино и Уська. Для этого мастера проложат более 5,9 тыс. специального изолированного провода. Сейчас работы выполнены уже почти на 30%, а полностью завершить их планируют в сентябре 2025 года.