Жена Евдокимова назвала причину смерти певца

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Евдокимов скончался из-за рака легкого, с которым он боролся в последние годы, сообщила РИА Новости вдова артиста.

Источник: © РИА Новости

«Ярослав долгое время болел, у него была онкология — рак легкого», — сказала собеседница агентства.

Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). Он стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, а затем поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки. С 80-х годов стал появляться на советской телевизионной эстраде со специально написанным для него циклом песен «Память». Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни, как «Фантазер», «Майский вальс», «Зачарованная моя» и другие.