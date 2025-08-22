Вдова назвала причину смерти народного артиста Беларуси Ярослава Евдокимова

Ярослав Евдокимов умер утром в пятницу, 22 августа 2025 года. Ему было 78 лет, для поклонников артиста эта новость стала полной неожиданностью. Певец вел активный образ жизни, регулярно рассказывал о ее событиях в своем аккаунте в одной из соцсетей.