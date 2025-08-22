Вдова назвала причину смерти народного артиста Беларуси Ярослава Евдокимова

Вдова народного артиста Беларуси Ярослава Евдокимова Ирина Крапивницкая сообщила, как передает ТАСС, причину его смерти.
— Это случилось неожиданно, несколько часов назад. Полтора года Ярослав болел раком легких, — сказала Ирина.
Ярослав Евдокимов умер утром в пятницу, 22 августа 2025 года. Ему было 78 лет, для поклонников артиста эта новость стала полной неожиданностью. Певец вел активный образ жизни, регулярно рассказывал о ее событиях в своем аккаунте в одной из соцсетей.
