Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной на время фестиваля «ТехноАрт»

В Новосибирске во время «ТехноАрт. Фестиваля науки и искусства» улица Ленина станет зоной для пешеходов. С 6:00 28 августа до 18:00 1 сентября движение автомобилей на участке от улицы Советской до Урицкого будет временно запрещено. Объезд организован по соседним дорогам, сообщают в паблике Мэрии города.