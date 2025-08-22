Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной на время фестиваля «ТехноАрт»

С 29 по 31 августа движение автомобилей на улице Ленина будет полностью ограничено из-за проведения фестиваля науки и искусства.
В Новосибирске во время «ТехноАрт. Фестиваля науки и искусства» улица Ленина станет зоной для пешеходов. С 6:00 28 августа до 18:00 1 сентября движение автомобилей на участке от улицы Советской до Урицкого будет временно запрещено. Объезд организован по соседним дорогам, сообщают в паблике Мэрии города.
Кроме того, с 6:00 27 августа до 22:00 1 сентября будет ограничена стоянка на ул. Ленина, 10. Водителям необходимо следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать ПДД.
Для участников фестиваля движение на роликах, электросамокатах, электроскейтбордах, гидроскутерах и других средствах передвижения будет запрещено на территории проведения мероприятия.