Бывшему вице-мэру Дегтярска заменили условный срок на реальный

В мае Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему заместителю главы Дегтярска Виктору Солдатову по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Чиновник был приговорен к 3 годам 6 месяцам условно со штрафом 1,6 млн рублей. В суде установлено, что Солдатов, выступая в качестве посредника, в период с февраля по июль 2024 года передал главе городского округа Дегтярск Пильникову взятку от учредителя ООО «Жилые кварталы» за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам, оказание содействия при осуществлении организацией предпринимательской деятельности. За услуги в посредничестве Солдатов взял себе 1,7 млн рублей. Солдатов полностью признал свою вину.