«Аэрофлот» в сентябре возобновит полеты в несколько городов Узбекистана

«Шестнадцатого сентября открываем новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд. Полёты будут выполняться дважды в неделю: по средам и пятницам. С 17 сентября будем выполнять новые прямые рейсы из Северной столицы в Ташкент. Полёты запланированы с частотой два раза в неделю: по четвергам и субботам», — сообщил «Аэрофлот» о новых маршрутах из Петербурга в Узбекистан.