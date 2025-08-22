Президент РАН рассказал, что «Луну-26» запустят в 2028 году

«Ученые сейчас разрабатывают соответствующие технологии. В следующем году Совет РАН по космосу представит детальную программу лунных роботизированных миссий», — сообщил Красников. Что касается ближайших миссий на спутник Земли, то, в соответствии с текущими планами, орбитальную станцию «Луна-26» запустят в 2028 году. Ее главной задачей станет выбор подходящих посадочных площадок. Затем, в 2029 и 2030 годах, на Южный и Северный полюсы Луны будут направлены посадочные модули «Луна-27.1» и «Луна-27.2». «Еще через три-четыре года состоится миссия “Луны-28”, которая доставит на Землю образцы лунного грунта. Также будет запущена орбитальная станция “Луна-29”. Помимо исследований, она будет выполнять функции ретранслятора. В 2035—2036 годах к спутнику отправят “Луну- 30” с тяжелым луноходом для длительных научных изысканий», — рассказал Геннадий Красников.