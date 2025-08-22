Ричмонд
В Ростове-на-Дону состоялась акция в честь Дня Государственного флага России

60-метровый триколор развернули в Ростове в честь Дня Государственного флага.

Источник: Комсомольская правда

22 августа в честь Дня Государственного флага в Ростове-на-Дону развернули 60-метровый триколор и флаги с подписями командиров подразделений, участвующих в СВО. Об этом рассказали в городской администрации.

Как уточнили власти, акция состоялась на площади перед мультимедийным комплексом «Россия — моя история».

Известно, что мероприятие посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Донской глава отметил, что каждый стяг — свидетельство храбрости, мужества и стойкости российских солдат, а День флага — общенародный праздник, который объединяет всех, независимо от возраста, национальности и религиозных убеждений.

Добавим, сегодня в честь Дня Государственного флага в регионе также проходят праздничные концерты, велопробеги, спортивные соревнования, конкурсы детского творчества и книжные выставки.

