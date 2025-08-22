В Ростове-на-Дону состоялась акция в честь Дня Государственного флага России

Известно, что мероприятие посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Донской глава отметил, что каждый стяг — свидетельство храбрости, мужества и стойкости российских солдат, а День флага — общенародный праздник, который объединяет всех, независимо от возраста, национальности и религиозных убеждений.