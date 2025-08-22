Сезон опят стартовал в Новосибирской области

Леса региона уже усыпаны опятами, а жители Новосибирска делятся первыми находками в соцсетях.
В Новосибирской области начался сезон опят. Эти небольшие грибы активно растут на деревьях и пнях, радуя любителей «тихой охоты». По наблюдениям грибников, урожай обещает быть щедрым в этом году.
Опята ценятся за простоту сбора и узнаваемый вид. Они растут большими группами, что облегчает сбор. Существует несколько видов: летние, осенние, зимние и луговые, различающиеся размером шляпки (2−12 см), высотой ножки (10−15 см) и оттенком — от светло-медового до темно-коричневого. Пластинки под шляпкой всегда белые, с чешуйками, на ножке присутствует характерное кольцо, а мякоть плотная и ароматная.
Лучшие места для поиска опят — лиственные и смешанные леса. Обычно созревание занимает около недели, но при обильных дождях процесс ускоряется до 4−5 дней.