Сезон опят стартовал в Новосибирской области

Опята ценятся за простоту сбора и узнаваемый вид. Они растут большими группами, что облегчает сбор. Существует несколько видов: летние, осенние, зимние и луговые, различающиеся размером шляпки (2−12 см), высотой ножки (10−15 см) и оттенком — от светло-медового до темно-коричневого. Пластинки под шляпкой всегда белые, с чешуйками, на ножке присутствует характерное кольцо, а мякоть плотная и ароматная.