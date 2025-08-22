В Пензенской области ввели штрафы за съемку и публикацию фото с БПЛА

САМАРА, 22 авг — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Пензенской области утвердили штрафы до миллиона рублей за съемку и публикацию в интернете фото и видео с беспилотниками, сообщается на сайте регионального парламента.
«Установлена ответственность за распространение материалов о применении БПЛА на территории региона. Соответствующее решение принято депутатами в ходе очередной сессии законодательного собрания под председательством Вадима Супикова», — говорится в сообщении заксобрания региона.
Седьмую главу регионального кодекса об административных правонарушениях дополнили статьей, по которой запрещается распространять в СМИ или интернете фото и видео с применением беспилотников в Пензенской области. Помимо этого, нельзя публиковать сведения о применении средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, местах дислокации сил министерства обороны РФ и правоохранительных органов, организации охраны критически важных объектов и так далее. Исключение составляют сведения, официально опубликованные органами государственной власти, отметили в заксобрании региона.
«Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч рублей, на юридических лиц — 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении парламента Пензенской области.