Специалисты сделали заявление из-за «нового вируса», угрожающего омичам

Инфекция ещё не была полностью идентифицирована.

Источник: Om1 Омск

Роспотребнадзор официально опроверг информацию о якобы «новом вирусе», который сопровождается «кровавым кашлем». В ответ на публикации в СМИ, датированные 30 марта 2025 года, было проведено разбирательство.

Роспотребнадзор подтвердил, что изначально в материалах не упоминался «новый» вирус, а только говорилось о «неизвестном» — это было связано с тем, что инфекция ещё не была полностью идентифицирована. Позднее предположения о возможной «микоплазменной пневмонии» подтвердились по результатам проверок.

На текущий момент в России не зафиксированы случаи циркуляции вирусов, которые не были бы известны ранее.