Специалисты сделали заявление из-за «нового вируса», угрожающего омичам

Роспотребнадзор подтвердил, что изначально в материалах не упоминался «новый» вирус, а только говорилось о «неизвестном» — это было связано с тем, что инфекция ещё не была полностью идентифицирована. Позднее предположения о возможной «микоплазменной пневмонии» подтвердились по результатам проверок.