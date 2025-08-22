Специалисты сделали заявление из-за «нового вируса», угрожающего омичам

Роспотребнадзор официально опроверг информацию о якобы «новом вирусе», который сопровождается «кровавым кашлем». В ответ на публикации в СМИ, датированные 30 марта 2025 года, было проведено разбирательство.
Роспотребнадзор подтвердил, что изначально в материалах не упоминался «новый» вирус, а только говорилось о «неизвестном» — это было связано с тем, что инфекция ещё не была полностью идентифицирована. Позднее предположения о возможной «микоплазменной пневмонии» подтвердились по результатам проверок.
На текущий момент в России не зафиксированы случаи циркуляции вирусов, которые не были бы известны ранее.