В МЖД объяснили скопление людей на Павелецком вокзале

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Скопление пассажиров сегодня утром на Павелецком вокзале связано с одновременным прибытием нескольких поездов дальнего следования и электричек, сотрудники безопасности информировали людей об альтернативных выходах, а для избежания подобных ситуаций в будущем разрабатываются допмеры по оптимизации пассажиропотоков и координации досмотровых мероприятий, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
Ранее ряд Telegram-каналов написали о скоплении людей с чемоданами, которые стоят в очередях, чтобы попасть на Павелецкий вокзал Москвы. Сообщалось это в контексте задержки поездов в южном направлении. Сами РЖД утром в пятницу писали, что с опозданием следуют 50 составов. Причиной этому стало произошедшее в четверг утром ЧП с БПЛА в Воронежской области.
«Скопление пассажиров сегодня утром на Павелецком вокзале связано с одновременным прибытием нескольких поездов дальнего и пригородного сообщения. Сотрудники вокзала и подразделения транспортной безопасности информировали пассажиров о возможности прохода на парковку вокзала для вызова такси и удобного следования в метро», — сообщили в МЖД в пятницу.
Там добавили, что на территории размещены дополнительные навигационные указатели, помогающие быстрее ориентироваться в зоне досмотра и на распределительной площадке.
«Для снижения подобных ситуаций в будущем разрабатываются дополнительные меры по оптимизации пассажиропотоков и координации досмотровых мероприятий», — отметили в МЖД.