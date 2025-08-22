В Башкирии типичным носителем ВИЧ является молодой человек с образованием

Специалист отметила, что примерно половина пациентов добросовестно соблюдают диспансерное наблюдение, демонстрируя заинтересованность в лечении и качестве своей жизни. По словам Галиевой, сознание людей с ВИЧ существенно изменилось. Теперь они стремятся к лечению, регулярному наблюдению и находят взаимопонимание с медицинскими работниками, что требует учета изменений в их образе жизни, сказала медик на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».