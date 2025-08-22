В Башкирии типичным носителем ВИЧ является молодой человек с образованием

В Башкирии изменился социальный портрет пациентов с ВИЧ. По словам главного врача Республиканского центра по борьбе со СПИДом Айгули Галиевой, сегодня типичный носитель вируса — это чаще всего человек в возрасте от 31 до 60 лет, имеющий среднее специальное образование, который заразился половым путнм.
Специалист отметила, что примерно половина пациентов добросовестно соблюдают диспансерное наблюдение, демонстрируя заинтересованность в лечении и качестве своей жизни. По словам Галиевой, сознание людей с ВИЧ существенно изменилось. Теперь они стремятся к лечению, регулярному наблюдению и находят взаимопонимание с медицинскими работниками, что требует учета изменений в их образе жизни, сказала медик на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».
