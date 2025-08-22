В Новосибирске открылась библиотека в стиле аэропорта с «бизнес-классом»

Новая Центральная библиотека «Аэропорт города К.» стала 35-й модельной библиотекой области и первой, модернизированной в рамках национального проекта «Семья».
22 августа в Купино начала работу современная Центральная библиотека «Аэропорт города К.», созданная по уникальной концепции, вдохновлённой историей авиации города. В 1969 году здесь был дислоцирован 849-й авиационный полк и построен военный аэродром, что стало символом отправной точки для нового культурного пространства, сообщили на сайте Минкульт НСО.
Каждый модуль библиотеки повторяет интерьер аэропорта: «Зона контроля» отвечает за регистрацию посетителей и выдачу книг, сотрудники встречают гостей в форме бортпроводников. «Багажное отделение» выполняет роль гардероба, а «табло вылетов» демонстрирует электронный каталог и афишу мероприятий.
«Зона ожидания» оборудована для чтения, настольных игр и работы за компьютером, включая места для людей с ограниченными возможностями. «Зона посадки» объединяет мини-кинозал, фотостудию и студию звукозаписи для творческих встреч и дискуссий. «Салон самолета» предназначен для мастер-классов и коворкинга, а «зал ожидания бизнес-класса» предлагает комфортное пространство для работы с электронными ресурсами и правовыми базами.
Для любителей кулинарии и истории традиционных блюд создана «Скатерть-самобранка» — библиотечное кафе с мастер-классами и лекциями.
Новая библиотека объединила образовательные, творческие и досуговые функции, открывая двери для всех жителей и гостей Купино, готовых отправиться в путешествие по миру знаний.