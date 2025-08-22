В Новосибирске открылась библиотека в стиле аэропорта с «бизнес-классом»

«Зона ожидания» оборудована для чтения, настольных игр и работы за компьютером, включая места для людей с ограниченными возможностями. «Зона посадки» объединяет мини-кинозал, фотостудию и студию звукозаписи для творческих встреч и дискуссий. «Салон самолета» предназначен для мастер-классов и коворкинга, а «зал ожидания бизнес-класса» предлагает комфортное пространство для работы с электронными ресурсами и правовыми базами.