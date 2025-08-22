Ричмонд
На улице Победы в подмосковной Электростали появился игровой комплекс

Там разместили горки, качели, карусели и сетки для лазания.

Детский игровой комплекс установили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» во дворе дома № 6 на улице Победы в городе Электросталь Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Современная площадка выполнена в морском стиле. Там разместили горки, качели, карусели. Чтобы ребята могли развивать ловкость и координацию, сделали сетки для лазания. Помимо этого, на всей территории игрового комплекса уложили травмобезопасное покрытие.

Отметим, что на торжественном открытии для детей организовали интерактивную программу с аниматорами. Также мероприятие посетила заместитель главы городского округа Электросталь Элла Вишнева, которая выступила с пожеланиями и наставлениями.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.