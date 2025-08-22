Реставрацию исторического здания конторы купца Панина завершили в Ростове

Историческая контора принадлежала купцу Николаю Панину, которого называли «гвоздильным королем». Предприниматель владел крупным заводом, поставлявшим продукцию по всему Северному Кавказу и югу России. Николай Панин также занимался благотворительностью и общественной деятельностью. Его имя было увековечено в названии одного из корпусов городской Николаевской больницы.