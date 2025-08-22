Реставрацию исторического здания конторы купца Панина завершили в Ростове

На улице Береговой в Ростове-на-Дону завершили реставрацию «Конторы Н. А. Панина». Здание — объект культурного наследия регионального значения, сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Специалисты компании «Дорспецремонт» бережно восстановили исторический облик памятника. Работы провели по заказу Ростовского торгового потребительского общества.
Мастера расчистили и отреставрировали кирпичную кладку. Фасад обработали специальным составом для защиты от влаги, а на самом здании смонтировали архитектурную подсветку. Кроме того, специалисты модернизировали инженерные системы: отопление, водо- и электроснабжение.
— Реставрация «Конторы Н. А. Панина» — пример ответственного отношения представителей бизнеса к сохранению культурного наследия города, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Добавим, здание, о котором идет речь, было построено в 1880 годах по проекту архитектора Николая Соколова.
Историческая контора принадлежала купцу Николаю Панину, которого называли «гвоздильным королем». Предприниматель владел крупным заводом, поставлявшим продукцию по всему Северному Кавказу и югу России. Николай Панин также занимался благотворительностью и общественной деятельностью. Его имя было увековечено в названии одного из корпусов городской Николаевской больницы.
