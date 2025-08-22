Ричмонд
В центре Омска изменят маршруты двух автобусов

Это связано со спортивным мероприятием в воскресенье.

Источник: Om1 Омск

24 августа в центре Омска изменят движение двух автобусных маршрутов из-за проведения мемориала заслуженного тренера СССР Льва Живодерова и первенства области по велоспорту.

С 7:00 до 13:00 движение транспорта будет закрыто на улице Ленина (от Тарской до площади Победы), а также на участке улицы Герцена от Интернациональной до Ленина вместе с площадью Победы.

На это время автобусы будут ходить по временным схемам:

  • маршрут № 34 пойдёт через улицы Фрунзе, Гусарова и Интернациональную с посадкой пассажиров на остановке «Флагман»;
  • маршрут № 94 будет следовать от моста имени 60-летия Победы по улице Фрунзе, затем через остановку «Ул. Тарская» с поворотом на Герцена и далее по обычной схеме. В обратном направлении изменений не будет.