С января Краснодарский край экспортировал свыше 160 тонн сливочного масла

Более 160 тонн сливочного масла поставили за границу экспортеры Краснодарского края с начала 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Наибольший объем поставок пришелся на Казахстан и Азербайджан. Также в ведомстве напомнили, что по итогам 2024 года кубанские производители экспортировали 358 тонн этого товара.
«Стабильные экспортные поставки нашего сливочного масла свидетельствуют о его конкурентоспособности на мировом рынке. Производственных мощностей предприятий и сырья достаточно для того, чтобы удовлетворить запросы наших импортеров», — рассказала начальник отдела экспорта продукции агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Екатерина Ровная.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.