Сборная Подмосковья стала третьей на летней Спартакиаде по пулевой стрельбе

В общей сложности спортсмены из Московской области завоевали три медали.

Источник: Национальные проекты России

Подмосковные атлеты заняли третье место в общекомандном зачете на летней Спартакиаде молодежи России по пулевой стрельбе, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Турнир организовали в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

В общей сложности спортсмены из Московской области завоевали три медали. В частности, золото взяла Марьяна Романова. Она показала лучший результат в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя». В аналогичном состязании среди юниоров второе место занял Тимофей Алейников.

Кроме того, атлеты получили бронзовую награду, выступив в смешанной паре. Они также стреляли из пневматических винтовок на расстоянии 10 м.

Соревнования летней Спартакиады молодежи России по пулевой стрельбе прошли с 16 по 20 августа в Казани. В них приняли участие 185 спортсменов из 48 регионов нашей страны. Отметим, что в общекомандном зачете первое и второе места заняли сборные Белгородской области и Москвы.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.