В Ростовской области 9 компаний завершили внедрение бережливых технологий

Компании из Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска присоединились к федеральному проекту в феврале. За полгода их сотрудники прошли комплексное обучение по инструментам бережливого производства, а также посетили «Фабрику производственных процессов». Помимо этого, рабочие группы предприятий совместно с руководителями проектов от регионального центра компетенций провели диагностику выбранных процессов и определили важные производственные потоки, на примере которых внедрялись улучшения.