В Ростовской области 9 компаний завершили внедрение бережливых технологий

Девять предприятий Ростовской области завершили первый этап внедрения бережливого производства. Они получают поддержку по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Компании из Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска присоединились к федеральному проекту в феврале. За полгода их сотрудники прошли комплексное обучение по инструментам бережливого производства, а также посетили «Фабрику производственных процессов». Помимо этого, рабочие группы предприятий совместно с руководителями проектов от регионального центра компетенций провели диагностику выбранных процессов и определили важные производственные потоки, на примере которых внедрялись улучшения.
В частности, одному из участников федерального проекта, группе компаний «МИРТЕК», удалось снизить время протекания процесса на 66,2%. Также на предприятии снизилось незавершенное производство в потоке, а выработка за смену увеличилась на 14,3%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.