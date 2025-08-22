В Перми завершен ремонт участка улицы Лянгасова

В этом году отремонтировали участок длиной 750 метров между заправочными станциями — от Лянгасова, 96 до Лянгасова, 135. Участок был выбран из-за его износа. Подрядчик обновил изношенное покрытие проезжей части, сменил бортовой камень на новый, отремонтировал верхние строения колодцев, чтобы люки лежали вровень с асфальтом, установил новые дорожные знаки и нанес разметку, рассказали в краевом минтрансе.