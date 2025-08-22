В Перми завершен ремонт участка улицы Лянгасова

В столице Прикамья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт очередного участка улицы Лянгасова.
Улица Лянгасова находится в Орджоникидзевском районе и имеет длину почти 6 км. Она тянется от ул. Кирпичный завод (микрорайон Вышка 2) через микрорайоны Кислотные Дачи, Энергетик до ул. Тихорецкой (микрорайон Январский) и является одним из выездов из города.
В этом году отремонтировали участок длиной 750 метров между заправочными станциями — от Лянгасова, 96 до Лянгасова, 135. Участок был выбран из-за его износа. Подрядчик обновил изношенное покрытие проезжей части, сменил бортовой камень на новый, отремонтировал верхние строения колодцев, чтобы люки лежали вровень с асфальтом, установил новые дорожные знаки и нанес разметку, рассказали в краевом минтрансе.
В министерстве отмечают, что это уже третий этап ремонта четырехполосной магистрали. В 2023 году дорога обновилась от границы района до ул. Лянгасова, 141, в 2024 — между домами на Лянгасова, 135 и 141.