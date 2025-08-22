«Роскосмос» запустит специальный авиарейс для наблюдения за затмением

«В этом году наблюдать лунное затмение можно не только с Земли, но и с борта самолёта. Приятный бонус — возможность увидеть северное сияние … “Роскосмос”, научно-техническая гильдия “Рубежи науки” и Внуково-3 в день лунного затмения отправят спецрейс для наблюдения за уникальным природным явлением», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.