«Роскосмос» запустит специальный авиарейс для наблюдения за затмением

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. «Роскосмос» запустит 7 сентября 2025 года специальный рейс для наблюдения за лунным затмением, сообщили в пятницу в госкорпорации.
«В этом году наблюдать лунное затмение можно не только с Земли, но и с борта самолёта. Приятный бонус — возможность увидеть северное сияние … “Роскосмос”, научно-техническая гильдия “Рубежи науки” и Внуково-3 в день лунного затмения отправят спецрейс для наблюдения за уникальным природным явлением», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что борт вылетит из Москвы и возьмет курс на Полярный круг. Во время полёта комментировать астрономическое явление будут астроном Владимир Сурдин, «охотник за затмениями» Станислав Короткий и действующий российский космонавт. Полёт экскурсионного спецрейса продлится четыре часа.
Лунное затмение произойдёт 7 сентября 2025 года. Луна будет скрыта тенью Земли почти 1,5 часа.
Ранее в Московском планетарии сообщили РИА Новости, что ближайшее полное затмение Луны продлится с 18.28 до 23.55 мск 7 сентября. Полностью Луна будет скрыта тенью Земли с 20.31 до 21.53. При этом Луна, которая будет освещаться лучами Солнца, которые прошли через атмосферу Земли, изменит свою окраску и приобретет красноватый оттенок.