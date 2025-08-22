Ричмонд
Экс-министра здравоохранения Хабаровского края обвинили в растрате

Экс-министра здравоохранения Хабаровского края Бойченко обвинили в растрате.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Обвинение в растрате предъявили арестованному бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Бойченко. В суде впоследствии уточнили РИА Новости, что экс-министр арестован на срок один месяц 23 суток.

В суде сообщили агентству, что Бойченко предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Ранее не было известно, проходит ли он подозреваемым или обвиняемым по делу.

По данным «АиФ», следствие считает Бойченко причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей. Задержание связано с расследованием уголовного дела экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в июле прошлого года, пишет издание.