В населенных пунктах Ленобласти создадут реабилитационные площадки

Реабилитационные площадки для восстановления двигательной активности будут созданы в населенных пунктах Ленинградской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
«По предложению жительницы Волхова поручил комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и центру компетенций разработать проект особой реабилитационной открытой площадки для восстановления двигательной активности после инсульта или ранения для поселений Ленинградской области. Люди с инвалидностью нуждаются в особой среде», — подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.
В комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области отметили, что в регионе при взаимодействии с врачами и вернувшимися с СВО бойцами, получившими ранения, уже подготовлены проекты спортивных площадок для маломобильных жителей, включая колясочников. Они предполагают применение безопасного покрытия, специализированного оборудования и уличных тренажеров. Опыт будет использоваться при разработке новых проектов по поручению главы региона.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.