В населенных пунктах Ленобласти создадут реабилитационные площадки

В комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области отметили, что в регионе при взаимодействии с врачами и вернувшимися с СВО бойцами, получившими ранения, уже подготовлены проекты спортивных площадок для маломобильных жителей, включая колясочников. Они предполагают применение безопасного покрытия, специализированного оборудования и уличных тренажеров. Опыт будет использоваться при разработке новых проектов по поручению главы региона.