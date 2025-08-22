Команда поваров из Хакасии посетила гастрофестиваль в Марий Эл

Всего участниками фестиваля стали более 50 поваров и 25 ресторанов из 12 регионов России. Республику Хакасию под брендом «Земля пяти стихий» представила команда ассоциации «КФХ и АПК Сибири». Этнокафе «Сытый Бай» и база отдыха «Загородный очаг» приготовили более 100 кг салата чафан, 500 порций супа мюн, 400 черемуховых блинов с облепиховым джемом и 700 порций главного гастрономического сувенира региона — талгана (блюда, приготовленного из обжаренного и смолотого ячменя или пшеницы). В итоге Хакасия одержала победу в народном голосовании, лидировала по продажам и заняла почетное третье место среди всех участников фестиваля.