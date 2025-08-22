Команда поваров из Хакасии посетила гастрофестиваль в Марий Эл

Межрегиональный гастрономический форум «Йошка Еш», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», прошел 16−17 августа в Марий Эл. В число участников мероприятия вошла команда поваров из Хакасии, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики.
Всего участниками фестиваля стали более 50 поваров и 25 ресторанов из 12 регионов России. Республику Хакасию под брендом «Земля пяти стихий» представила команда ассоциации «КФХ и АПК Сибири». Этнокафе «Сытый Бай» и база отдыха «Загородный очаг» приготовили более 100 кг салата чафан, 500 порций супа мюн, 400 черемуховых блинов с облепиховым джемом и 700 порций главного гастрономического сувенира региона — талгана (блюда, приготовленного из обжаренного и смолотого ячменя или пшеницы). В итоге Хакасия одержала победу в народном голосовании, лидировала по продажам и заняла почетное третье место среди всех участников фестиваля.
«Наша республика богата традициями, неповторимыми рецептами и вкусами, которые непременно заслуживают внимания. Развитие гастрономического туризма — одно из приоритетных направлений на пути продвижения нашего региона. Мы гордимся нашими конкурсантами, благодарим их за приложенные усилия и желаем им дальнейших успехов и вдохновения!» — отметил министр экономического развития региона Роман Ковтун.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.