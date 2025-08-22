Названы регионы Казахстана, которые 23 августа накроет сильная жара

Северо-западный циклон сохранит свое влияние на восточную половину Казахстана — пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны пройдет сильный дождь. Западная половина республики окажется под влиянием антициклона, где ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы — туман.