Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы регионы Казахстана, которые 23 августа накроет сильная жара

Специалисты РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода по Казахстану в предстоящую субботу, 23 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 73% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Zakon.kz

Согласно прогнозу, днем сильная жара ожидается:

  • в Западно-Казахстанской, Атырауской областях — до +35°С,
  • на юге Мангистауской области — до +38°С.

Северо-западный циклон сохранит свое влияние на восточную половину Казахстана — пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны пройдет сильный дождь. Западная половина республики окажется под влиянием антициклона, где ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы — туман.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Также в Гидрометцентре добавили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность — в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на юге Западно-Казахстанской, на востоке области Улытау, на юго-западе Мангистауской, в центре Атырауской, в центре, на востоке Актюбинской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, на западе, юге области Абай, чрезвычайная
  • пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.