Названы регионы Казахстана, которые 23 августа накроет сильная жара

Согласно прогнозу, днем сильная жара ожидается:
- в Западно-Казахстанской, Атырауской областях — до +35°С,
- на юге Мангистауской области — до +38°С.
Северо-западный циклон сохранит свое влияние на восточную половину Казахстана — пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны пройдет сильный дождь. Западная половина республики окажется под влиянием антициклона, где ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы — туман.
Также в Гидрометцентре добавили, что ожидается:
- высокая пожарная опасность — в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на юге Западно-Казахстанской, на востоке области Улытау, на юго-западе Мангистауской, в центре Атырауской, в центре, на востоке Актюбинской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, на западе, юге области Абай, чрезвычайная
- пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.