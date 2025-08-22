В Москве тренера обвинили в изнасилованиях ученицы

По данным следствия, мужчина с июля 2023 года по апрель 2024 года, находясь в Москве, Санкт-Петербурге и Тверской области совершал изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы. Когда девочка рассказала о произошедшем родителям, те незамедлительно обратились к правоохранителям.