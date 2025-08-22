Ричмонд
В Москве тренера обвинили в изнасилованиях ученицы

Тренер в Москве обвиняется в изнасилованиях ученицы, он арестован.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московские следователи возбудили дело против тренера, обвиняемого в изнасиловании и надругательстве над ученицей, сейчас он арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.

«Расследуется уголовное дело в отношении спортивного тренера. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “б” частью 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование) (четыре эпизода) и пунктом “б” части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина с июля 2023 года по апрель 2024 года, находясь в Москве, Санкт-Петербурге и Тверской области совершал изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы. Когда девочка рассказала о произошедшем родителям, те незамедлительно обратились к правоохранителям.

Фигуранту предъявлено обвинение, он арестован и проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.