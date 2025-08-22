В Мартыновском районе Ростовской области добились закупки жилья для работников

В Мартыновском районе Ростовской области только после проверки и обращения в суд приобрели жилье маневренного фонда для людей, работающих по договорам социального найма. Об этом рассказали в донской прокуратуре.
Нарушения были выявлены в ходе проверки на территории Южненского сельского поселения, там не было жилья для временного размещения работников. В целях решения проблемы прокуратура внесла представление местному самоуправлению и обратилась в суд.
Исковые требования в итоге были выполнены, и в поселке Южном приобрели домовладение, в котором будут размещать специалистов.
Подпишись на нас в Telegram.