Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мартыновском районе Ростовской области добились закупки жилья для работников

Жилье для временных работников приобрели на Дону после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Мартыновском районе Ростовской области только после проверки и обращения в суд приобрели жилье маневренного фонда для людей, работающих по договорам социального найма. Об этом рассказали в донской прокуратуре.

Нарушения были выявлены в ходе проверки на территории Южненского сельского поселения, там не было жилья для временного размещения работников. В целях решения проблемы прокуратура внесла представление местному самоуправлению и обратилась в суд.

Исковые требования в итоге были выполнены, и в поселке Южном приобрели домовладение, в котором будут размещать специалистов.

Подпишись на нас в Telegram.