Волгоградские школьники будут выполнять домашнюю работу по новым правилам

Родители очень помогут сыну или дочери, если составят подробное расписание и повесят его на видное место. Выпишите все занятия ребенка, включая не только уроки, но и кружки и тренировки. Между периодами занятости другими делами нужно выделить «окно» для выполнения домашнего задания. Расположение и длительность этого промежутка обязательно обсудите с ребенком — это поможет ему в будущем самому планировать свои дела и правильно распределять нагрузку.