Волгоградские школьники будут выполнять домашнюю работу по новым правилам

Рассказываем, как помочь ребенку организовать процесс выполнения домашнего задания так, чтобы это занимало минимум времени без ущерба качеству.
Новые правила.
Уже с 1 сентября нагрузка на школьников будет существенно снижена. Этому будет способствовать вступление в силу приказа Минпросвещения № 704, который облегчит жизнь всех школьников страны, включая юных волгоградцев. В документе прописаны строгие нормативы по различным видам учебной нагрузки, включая контрольные и проверочные работы и домашние задания.
Итак, в соответствии с принятыми нормами в 1-м классе на выполнение суммарного объема домашнего задания по всем предметам теперь должно уходить не более одного часа. Во 2-м и 3-м — 1,5 часа; в 4-м и 5-м — 2 часа; с 6-го по 8-й — 2,5 часа; для старших классов — 3,5 часа.
Нововведения коснутся также контрольных и всех видов проверочных работ в целом — их тоже станет меньше. В частности, в приказе Минпросвещения оговаривается, что соответствующие виды занятий должны составлять не более 10% от общего времени, отведенного на изучение учебного предмета.
Изменения вводятся с целью предотвращения перегрузки школьников, повышения качества образования и улучшения планирования учебного процесса. Придерживаться этих нормативов должны все регионы нашей страны.
Как сделать «домашку» быстро.
Но даже если объем домашнего задания относительно небольшой, далеко не все дети настолько собраны и организованы, чтобы сделать уроки в отведенное министерством время и, что называется, за один присест. Как же помочь своему чаду разделываться с «домашкой» без лишних проволочек?
Перед тем как отправлять ребенка садиться за уроки, ему стоит дать отдохнуть 30−60 минут, рекомендует портал «Объясняем.рф».
Родители очень помогут сыну или дочери, если составят подробное расписание и повесят его на видное место. Выпишите все занятия ребенка, включая не только уроки, но и кружки и тренировки. Между периодами занятости другими делами нужно выделить «окно» для выполнения домашнего задания. Расположение и длительность этого промежутка обязательно обсудите с ребенком — это поможет ему в будущем самому планировать свои дела и правильно распределять нагрузку.
Для того чтобы ребенка ничего не отвлекало, на его столе для выполнения уроков не должно быть ничего лишнего. Гаджеты тоже стоит на это время убрать подальше.
Важно, чтобы школьник привык соблюдать это правило ежедневно — делал домашнее задание быстро, а не растягивал это «удовольствие» на несколько часов. Закреплением пройденного материала лучше всего заниматься в тот же день, пока память о полученных в школе новых знаниях еще свежа.
В каком порядке выполнять задания и с чего начинать, с легкого или сложного, ребенок пусть решит самостоятельно. Главное, чтобы вы обговорили его стратегию вместе.
Хорошим решением для лучшего усвоения материала может стать диктофон. Пусть ребенок проговаривает параграф учебника или текст для чтения, например, по литературе вслух, или делайте это вместе с ним. Предварительно стоит нажать на кнопку записи диктофона. Получившуюся запись можно будет потом переслушать где угодно, даже в транспорте перед школой.
У юного школяра стоит выработать привычку собирать портфель с вечера: сразу, как только будет покончено с «домашкой». Это поможет самому ребенку чувствовать себя увереннее и спокойнее.