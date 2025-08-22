На водоводе Феодосия — Судак завершили аварийные работы

Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Поэтапное заполнение сети уже началось и, по предварительным оценкам, продлится до полутора суток.
Гоцанюк уточнил, что подача воды возобновится к вечеру 23 августа, полное восстановление водоснабжения ожидается к утру 24 августа.
В период отключения для обеспечения питьевой водой населения, социальных объектов и гостиниц были задействованы 35 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Севастополе ведется замена водовода от Штурмового до Ялтинского кольца. Работы ведутся на трех участках: укладываются новые трубы, устанавливается защитный слой и строятся траншеи. Степень готовности превышает 65%, работы идут по графику.