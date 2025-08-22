На водоводе Феодосия — Судак завершили аварийные работы

Ранее сообщалось, что в Севастополе ведется замена водовода от Штурмового до Ялтинского кольца. Работы ведутся на трех участках: укладываются новые трубы, устанавливается защитный слой и строятся траншеи. Степень готовности превышает 65%, работы идут по графику.