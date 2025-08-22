Ричмонд
Два авиалайнера ушли на запасной аэродром из-за ограничений в Волгограде

Ограничения на работу воздушной гавани областного центра вводились ночью и утром 22 августа.

Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после введения ограничений на прием и отправление самолетов. Режим работы воздушной гавани менялся минувшей ночью, а также утром 22 августа. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Во время действия ограничений два самолета приземлились на запасном аэродроме, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Также 22 августа произошли изменения в расписании отправления и прибытия авиалайнеров.

Напомним, что 22 августа в Волгоградской области ликвидировали 11 беспилотников. На юге Волгограда после падения обломков БПЛА случилось возгорание сухой растительности. Ситуацию в регионе прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

