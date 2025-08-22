В Воронежской области обновили участок дороги Острогожск — Алексеевка

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на участке трассы Острогожск — Алексеевка в Воронежской области, сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Реконструкция затронула отрезок протяженностью 6,5 км в Острогожском районе. Этот участок дороги был весьма проблемным, так как, помимо трещин и выбоин, в глубоком износе было все покрытие, которое уже не выдерживало интенсивной нагрузки.
«Эта дорога — одна из самых загруженных в Острогожском районе, она связывает нас с Белгородской областью, по ней идет большой поток на юг и в сторону Москвы. Поэтому простым ямочным ремонтом здесь было не обойтись. Был реализован комплексный проект: вначале компания “Регенерация” провела укрепление основания дороги. Затем мы уложили два слоя современного асфальтобетонного покрытия — выравнивающий и верхний. Большое внимание уделили безопасности: укрепили обочины, а также смонтировали новое барьерное ограждение», — прокомментировал ход работ директор компании «Автодор» Сергей Понарин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.