В Воронежской области обновили участок дороги Острогожск — Алексеевка

«Эта дорога — одна из самых загруженных в Острогожском районе, она связывает нас с Белгородской областью, по ней идет большой поток на юг и в сторону Москвы. Поэтому простым ямочным ремонтом здесь было не обойтись. Был реализован комплексный проект: вначале компания “Регенерация” провела укрепление основания дороги. Затем мы уложили два слоя современного асфальтобетонного покрытия — выравнивающий и верхний. Большое внимание уделили безопасности: укрепили обочины, а также смонтировали новое барьерное ограждение», — прокомментировал ход работ директор компании «Автодор» Сергей Понарин.