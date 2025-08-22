В Твери состоялось торжественное открытие Дома Юнармии

Дом Юнармии открылся в Твери. Его создали в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в аппарате правительства Тверской области.
«Движение “Юнармия” — это важное патриотическое направление, которое активно развивается в России и Тверской области. Большое внимание уделяется комплексному воспитанию юных граждан, которые принимают участие в ключевых общественно значимых мероприятиях», — отметил глава региона Игорь Руденя.
Всего в Верхневолжье работают восемь Домов Юнармии. Новый центр был создан на базе регионального Молодежного центра.
«Дом Юнармии станет местом притяжения не только юнармейцев Твери, но и всей области. Здесь будут проходить разноплановые мероприятия. Главная цель — объединение активистов движения Верхневолжья и других регионов», — подчеркнула начальник штаба регионального отделения Юнармии Виктория Апостолова.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.