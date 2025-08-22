Более 100 семей в Калмыкии получили компенсацию затрат на обучение детей

Средства для компенсации части стоимости обучения детей по образовательным программам среднего профессионального образования (СПО) на платной основе были выделены для 105 семей в Калмыкии. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве социального развития, труда и занятости республики.
Право на компенсацию предоставляется многодетным семьям, постоянно проживающим на территории Калмыкии. Меру поддержки можно оформить до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения. Ежегодно семьи могут компенсировать часть стоимости обучения на каждого ребенка, учащегося по программам СПО, но не более 20 тыс. рублей.
«Благодаря целенаправленной государственной поддержке многодетные семьи получают реальный шанс не только улучшить свои жилищные условия и доступ к образованию, но и создать основу для собственного благополучия, обеспечивая себя и своих детей всем необходимым», — отметили в министерстве социального развития, труда и занятости региона.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.