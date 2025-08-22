Более 100 семей в Калмыкии получили компенсацию затрат на обучение детей

Право на компенсацию предоставляется многодетным семьям, постоянно проживающим на территории Калмыкии. Меру поддержки можно оформить до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения. Ежегодно семьи могут компенсировать часть стоимости обучения на каждого ребенка, учащегося по программам СПО, но не более 20 тыс. рублей.