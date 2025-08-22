В кузбасской Юрге обсудили вопросы развития соцпредпринимательства в городе

Бизнесмены Юрги в Кузбассе принял участие в круглом столе, посвященном вопросам развития социального предпринимательства в городе. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в городской администрации.
Помимо представителей бизнеса, участниками встречи стали эксперты Социального фонда России, налоговой инспекции и городского управления образования. Они обсудили участие в системе персонифицированного финансирования социального заказа при реализации программ дополнительного образования. Также говорили о прохождении лицензирования деятельности дополнительного образования и регистрации в навигаторе дополнительного образования детей Кузбасса. Другими темами стали особенности формирования пенсии для предпринимателей и льготное кредитование для социального бизнеса.
Также участники обсуждали меры по снижению административной и налоговой нагрузки. Предпринимателям предоставили информацию о льготах для социального бизнеса, применяющего специальные режимы налогообложения, рассказали о возможностях использования налога на профессиональный доход.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.