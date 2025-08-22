В кузбасской Юрге обсудили вопросы развития соцпредпринимательства в городе

Помимо представителей бизнеса, участниками встречи стали эксперты Социального фонда России, налоговой инспекции и городского управления образования. Они обсудили участие в системе персонифицированного финансирования социального заказа при реализации программ дополнительного образования. Также говорили о прохождении лицензирования деятельности дополнительного образования и регистрации в навигаторе дополнительного образования детей Кузбасса. Другими темами стали особенности формирования пенсии для предпринимателей и льготное кредитование для социального бизнеса.