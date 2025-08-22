Донские центры занятости с начала года трудоустроили около 500 людей с ОВЗ

«Кроме того, предусмотрены стимулирующие выплаты для работодателей. Например, в рамках национального проекта “Кадры” работодатели Дона могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов первой и второй групп и участников специальной военной операции с инвалидностью. Для получения финансовой помощи нужно подать соответствующее заявление в службу занятости населения в течение трех месяцев после заключения трудового договора с работником», — отметил начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.