Донские центры занятости с начала года трудоустроили около 500 людей с ОВЗ

Около 500 людей с инвалидностью смогли найти работу в Ростовской области с начала 2025 года при поддержке центров занятости с начала 2025 года. Это отвечает задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Некоторые из трудоустроенных стали водителями, швеями, машинистами и слесарями. А всего на Дону мерами господдержки в сфере занятости охвачены более тысячи людей с инвалидностью. Для них проводят социальную адаптацию на рынке труда. Также таким соискателям оказывают психологическую поддержку и помогают обучиться востребованным профессиям.
«Кроме того, предусмотрены стимулирующие выплаты для работодателей. Например, в рамках национального проекта “Кадры” работодатели Дона могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов первой и второй групп и участников специальной военной операции с инвалидностью. Для получения финансовой помощи нужно подать соответствующее заявление в службу занятости населения в течение трех месяцев после заключения трудового договора с работником», — отметил начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.