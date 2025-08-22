Ричмонд
Фестиваль народной куклы «Душа Сибири» пройдет в Омской области

Его гостям расскажут, как создаются такие игрушки и какие секреты хранит их история.

Источник: Национальные проекты России

Жителей и гостей Знаменского района Омской области 23 августа приглашают посетить фестиваль народной куклы «Душа Сибири», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры региона.

Мероприятие посвящено традиционным экспедиционным и домашним игровым куклам. В Знаменском районе впервые узнали о них в 2010 году во время полевого выхода в деревню Кондрашино. Тогда участники экспедиции нашли образец домашней куклы и составили его подробное описание. Сейчас в коллекции Знаменского центра «ИСТОКИ» представлены 50 таких игрушек.

Технология изготовления домашней куклы в населенных пунктах Знаменского района в первой половине ХХ века стала нематериальным этнокультурным достоянием Омской области в 2024 году. В связи с этим было решено провести масштабный фестиваль. Гостям мероприятия расскажут интересные факты из истории кукол и секреты создания таких игрушек.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.