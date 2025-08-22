Фестиваль народной куклы «Душа Сибири» пройдет в Омской области

Жителей и гостей Знаменского района Омской области 23 августа приглашают посетить фестиваль народной куклы «Душа Сибири», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры региона.
Мероприятие посвящено традиционным экспедиционным и домашним игровым куклам. В Знаменском районе впервые узнали о них в 2010 году во время полевого выхода в деревню Кондрашино. Тогда участники экспедиции нашли образец домашней куклы и составили его подробное описание. Сейчас в коллекции Знаменского центра «ИСТОКИ» представлены 50 таких игрушек.
Технология изготовления домашней куклы в населенных пунктах Знаменского района в первой половине ХХ века стала нематериальным этнокультурным достоянием Омской области в 2024 году. В связи с этим было решено провести масштабный фестиваль. Гостям мероприятия расскажут интересные факты из истории кукол и секреты создания таких игрушек.
