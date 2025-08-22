Капризный август: В Молдове выпустили предупреждение о резкой смене погоды — ожидаются ливни, шквалистый ветер и грозы

Власти рекомендуют пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей, не парковаться у обочин, под деревьями и на тротуарах. Эти меры направлены на предотвращение заторов и обеспечение беспрепятственной работы спецтехники в случае необходимости.