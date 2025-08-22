Капризный август: В Молдове выпустили предупреждение о резкой смене погоды — ожидаются ливни, шквалистый ветер и грозы

Желтый код в Молдове: ожидаются дожди, град и сильный ветер.
Гидрометеослужба Молдовы объявила жёлтый код метеоопасности на всей территории страны. Предупреждение действует с 19:00 22 августа до 05:00 23 августа.
Согласно прогнозу, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни объёмом 15−45 л/м² с градом. На обширных территориях возможны шквалистые усиления ветра в порывах до 15−20 м/с.
Власти рекомендуют пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей, не парковаться у обочин, под деревьями и на тротуарах. Эти меры направлены на предотвращение заторов и обеспечение беспрепятственной работы спецтехники в случае необходимости.
