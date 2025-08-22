«Сел на подоконник, свесил ноги на улицу и не удержался, пытаясь развернуться». В Гомеле девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа

В Гомеле девятилетний мальчик выпал из окна, пытаясь развернуться на подоконнике. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно информации следствия, в Гомеле в четверг, 21 августа, девятилетний мальчик пригласил домой двоих друзей. Они общались и смотрели телевизор. Через некоторое время ребенок открыл в своей комнате окно. Мальчик сел на подоконник и свесил ноги на улицу.
«При попытке развернуться, мальчик не удержался и выпал из окна третьего этажа», — сообщили в СК.
В ведомстве добавили, что друзья ребенка вызвали скорую медицинскую помощь. Сейчас девятилетний мальчик находится в реанимации. Следователи установили, что несовершеннолетние находились в комнате без присмотра взрослых.
