«Сел на подоконник, свесил ноги на улицу и не удержался, пытаясь развернуться». В Гомеле девятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа

В Гомеле девятилетний мальчик выпал из окна, пытаясь развернуться на подоконнике.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле девятилетний мальчик выпал из окна, пытаясь развернуться на подоконнике. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно информации следствия, в Гомеле в четверг, 21 августа, девятилетний мальчик пригласил домой двоих друзей. Они общались и смотрели телевизор. Через некоторое время ребенок открыл в своей комнате окно. Мальчик сел на подоконник и свесил ноги на улицу.

«При попытке развернуться, мальчик не удержался и выпал из окна третьего этажа», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что друзья ребенка вызвали скорую медицинскую помощь. Сейчас девятилетний мальчик находится в реанимации. Следователи установили, что несовершеннолетние находились в комнате без присмотра взрослых.

