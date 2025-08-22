В Башкирии назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ

«Вот почему мы стараемся донести до всех информацию о том, что нужно стараться соблюдать семейные ценности, хранить традиции. Это действительно очень важно, в том числе и в плане профилактики социально значимых инфекций, включая ВИЧ. Что касается парентерального пути, на который в начале 2000-х годов приходилось 50−60 процентов случаев заражения, то на него сейчас — примерно 0,6 процента. Зато половой путь — 93 процента. В результате возникли такие “ножницы”. Поэтому мы сейчас активно говорим о том, как важно агитировать семейные ценности, хранить верность своему партнеру и исключать половые связи», — заявила Айгуль Галиева.