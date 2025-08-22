В Башкирии назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ

На условном втором месте после полового пути следует парентеральный. Вертикальный путь передачи вируса встречается сейчас очень редко.
«Вот почему мы стараемся донести до всех информацию о том, что нужно стараться соблюдать семейные ценности, хранить традиции. Это действительно очень важно, в том числе и в плане профилактики социально значимых инфекций, включая ВИЧ. Что касается парентерального пути, на который в начале 2000-х годов приходилось 50−60 процентов случаев заражения, то на него сейчас — примерно 0,6 процента. Зато половой путь — 93 процента. В результате возникли такие “ножницы”. Поэтому мы сейчас активно говорим о том, как важно агитировать семейные ценности, хранить верность своему партнеру и исключать половые связи», — заявила Айгуль Галиева.
Говорить и считать, что ВИЧ-инфекция — это удел исключительно наркоманов и маргинальных слоев населения, сегодня в корне неправильно, подчеркнули на пресс-конференции. «Портрет» пациента за последнее время очень изменился, равно как и эпидемиологические пути заражения. На первое место вышел половой путь, причем все больше в регионе фиксируют случаи заражения ВИЧ среди мужчин и женщин 41−60 лет.
«Не подвергайте свою жизнь и жизнь ваших близких опасности. Используйте барьерные методы защиты, регулярно сдавайте тесты на ВИЧ, своевременно проходите диспансеризацию. Лучше всего, конечно, не допускать рискованного поведения, избегать случайных связей, помнить о том, что вирус есть, равно как и люди, живущие с ВИЧ. Не забывать о том, что болезнь, сжирающая наш иммунитет существует, и она рядом», — заключила на пресс-конференции в «Башинформе» главный врач Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева.
Напомним, ВИЧ-инфекция (вирус иммунодефицита человека) — это заболевание, вызываемое вирусом. Он атакует иммунную систему человека, нарушая её способность защищаться от инфекций и болезней. В результате может развиться СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита).
Защититься от заражения ВИЧ можно, используя для этого презервативы при половом контакте, избегая совместного использования игл и, конечно, не подвергая себя рискованному поведению.