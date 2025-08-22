Жителям Волгограда и области рассказали о состоянии воздуха в регионе

Однако были зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций по некоторым веществам. В Волгограде установлено превышение по аммиаку на ул. Мясникова, 12б в Тракторозаводском районе. В Волжском выявлено превышение сероводорода на ул. Свердлова, 2б; а в Краснослободске — превышение по сероводороду и оксиду азота на аллее Строителей, 1а.