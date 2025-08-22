Жителям Волгограда и области рассказали о состоянии воздуха в регионе

В Волгоградской области система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха включает в себя 8 стационарных постов в Волгограде, 4 — в Волжском, 1 — в Краснослободске и 1 — в р. п. Светлый Яр.
В июле 2025 года специалисты не выявили случаев высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, сообщили в облкомприроды.
Однако были зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций по некоторым веществам. В Волгограде установлено превышение по аммиаку на ул. Мясникова, 12б в Тракторозаводском районе. В Волжском выявлено превышение сероводорода на ул. Свердлова, 2б; а в Краснослободске — превышение по сероводороду и оксиду азота на аллее Строителей, 1а.
По остальным веществам, подлежащим контролю, нарушений нормативов зарегистрировано не было.
Добавим, что в Волгоградской области также ведется регулярное наблюдение за радиационной обстановкой на специализированных постах мониторинга.
В июле 2025 года среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в регионе не превышало показателей естественного радиационного фона.