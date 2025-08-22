Заочный арест новосибирского бизнесмена Насоленко вступил в силу

Защита известного новосибирского ритейлера Евгения Насоленко не смогла отменить решение суда о его заочном аресте. Новосибирский областной суд признал жалобу на постановление райсуда от 23 июля необоснованной и оставил её без удовлетворения, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на прокурора апелляционного отдела прокуратуры региона Дарью Нестерову.
Предпринимателя обвиняют в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента задержания в России или передачи правоохранительным органам страны в случае экстрадиции или депортации.
Дело против Евгения Насоленко было возбуждено в мае прошлого года. Сначала бизнесмена объявили в федеральный, а затем в международный розыск. Подробности следствия не разглашаются.