Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заочный арест новосибирского бизнесмена Насоленко вступил в силу

Новосибирский облсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты предпринимателя Евгения Насоленко на заочный арест.

Защита известного новосибирского ритейлера Евгения Насоленко не смогла отменить решение суда о его заочном аресте. Новосибирский областной суд признал жалобу на постановление райсуда от 23 июля необоснованной и оставил её без удовлетворения, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на прокурора апелляционного отдела прокуратуры региона Дарью Нестерову.

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента задержания в России или передачи правоохранительным органам страны в случае экстрадиции или депортации.

Дело против Евгения Насоленко было возбуждено в мае прошлого года. Сначала бизнесмена объявили в федеральный, а затем в международный розыск. Подробности следствия не разглашаются.