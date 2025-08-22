Масштабные отключения воды планируются в Ростове с 26 августа

С 8:30 утра 26 августа до 8 утра 27 августа воды не будет в границах: переулок Газетный — улица Максима Горького — улица Филимоновская — проспект Буденновский. Коммунальные ограничения в этом случае будут связаны с реконструкцией части квартала на улице Максима Горького.