Масштабные отключения воды планируются в Ростове с 26 августа

С 26 августа в Ростове-на-Дону планируют масштабные отключения воды. Об этом предупреждают в «Ростовводоканале».
С 8:30 утра 26 августа до 8 утра 27 августа воды не будет в границах: переулок Газетный — улица Максима Горького — улица Филимоновская — проспект Буденновский. Коммунальные ограничения в этом случае будут связаны с реконструкцией части квартала на улице Максима Горького.
Также 26 августа, с 9 часов утра до полуночи не будет воды в поселке Кумженском и на улицах Совхозной и Каратаева. Причиной станут ремонтные работы в районе улицы Совхозной.
Еще одно отключение затронет несколько улиц и садоводческие товарищества. С 9 часов утра 26 августа до 9 утра 27 августа воды не будет в границах улиц:
— Оганова, от улицы Особенной до Тимошенко, 1;
— Тимошенко, от дома № 1 до Дебальцевской № 51;
— Дебальцевской, между домами № 51 и № 1;
— Таганрогской, от Дебальцевской, 1 до Госпитального;
— в границах: переулок Госпитальный — улица Ландшафтная — улица Вавилова — улица Особенная, а также в СНТ: «Спутник», «Октябрь», «Мир», Авангард-3«, “9 Мая”, “СКВО”. Ограничения потребуются в связи с заменой напорного коллектора на улице Тимошенко.
